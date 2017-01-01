Видео дня: Живые рыбки с AliExpress и НАТВЕРКАЙ - JERRY HEIL

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#НАТВЕРКАЙ - JERRY HEIL feat. M.A.M.A.S.I.T.A [Lyric video]

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Кто растил хлебобулочные ляжки? Смесь трепа, народных мелодий, глубокого баса, горячего тверка и мечтаний о медовой пахлаве - в новом летнем треке от JERRY HEIL.

Живые рыбки с AliExpress

Блогер из SlivkiShow купил икру на AliExpress, которые вылупились в аквариуме. Какие рыбки выросли из этих икринок и как ухаживать за ними - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренде попали новый обзор BadComedian и Динамо Киев — Шахтёр. Обзор матча.