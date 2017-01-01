Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Новый обзор BadComedian и Динамо Киев — Шахтёр. Обзор матча

Комментариев: 0
В тренде - кино и спорт.

[BadComedian] - Миллиард и Бабушка лёгкого поведения 2

Читай также: Видео дня: Последние Мстители и бой Ломаченко

Евген BadComedian подготовил обзор целых двух фильмов. Это Миллиард и Бабушка легкого поведения 2. Почему в России премьеру Мстителей отложили на неделю и сколько фильмы получили из бюджета?

Динамо Киев — Шахтёр. Обзор матча

В матче за Суперкубок Украины 2019 Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1. Смотри лучшие моменты матча, который прошел в Одессе.

Напомним, ранее в тренды попали лютые приколы и MARUV - Между нами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь