Видео дня: Новый обзор BadComedian и Динамо Киев — Шахтёр. Обзор матча

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[BadComedian] - Миллиард и Бабушка лёгкого поведения 2

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Евген BadComedian подготовил обзор целых двух фильмов. Это Миллиард и Бабушка легкого поведения 2. Почему в России премьеру Мстителей отложили на неделю и сколько фильмы получили из бюджета?

Динамо Киев — Шахтёр. Обзор матча

В матче за Суперкубок Украины 2019 Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1. Смотри лучшие моменты матча, который прошел в Одессе.

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