Видео дня: Последние Мстители и бой Ломаченко

В трендах - трейлер фильма и победа украинского боксера.

Бокс Василий Ломаченко VS Хосе Педраса

Запись прямой трансляции из США объединительного поединка за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой набрала более миллиона просмотров. Бой прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

МСТИТЕЛИ 4

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Первый трейлер последнего фильма о Мстителях бьет рекорды. Множество перезаливов оригинального трейлера и переводы на разные языки находятся в тренде YouTube.

Если не успели посмотреть - вот вам официальный украинский трейлер.

Напомним, ранее в тренды попали фавелы Рио-де-Жанейро и Тина Кароль.

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