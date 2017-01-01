День в истории: Человек на Луне и самая низка температура на планете

В этот день, 21 июля, произошли такие события.

Гибель Александрийского маяка

Александрийский маяк wikipedia.org

Маяк был построен на маленьком острове Фарос в Средиземном море около берегов Александрии. Этот оживлённый порт основал Александр Македонский во время посещения Египта в 332 г. до н. э. Сооружение назвали по имени острова. На его строительство должно было уйти 20 лет, а завершён он был около 283 г. до н. э., во времена правления Птолемея II, царя Египта. Строительство этого гигантского сооружения длилось всего 5 лет. Архитектор — Сострат Книдский.

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Фаросский маяк состоял из трёх мраморных башен, стоявших на основании из массивных каменных блоков. Нижняя часть башни была прямоугольной, в ней находились комнаты, в которых жили рабочие и солдаты. Над этой частью располагалась меньшая, восьмиугольная башня со спиральным пандусом, ведущим в верхнюю часть. Верхняя часть башни формой напоминала цилиндр, в котором горел огонь. Маяк был построен за 12 лет и был настолько большим для своего времени, что стал одним из 7 чудес света.

Маяк был построен для того, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на пути в александрийскую бухту. Ночью им помогало отражение языков пламени, а днём — столб дыма. Маяк простоял почти тысячу лет, но в 796 г. н. э. был сильно повреждён землетрясением. Впоследствии пришедшие в Египет арабы пытались восстановить его, и к XIV веку высота маяка составляла около 30 м. В конце XV века султан Кайт-Бей воздвиг на месте маяка крепость, которая стоит и сейчас.

Общая высота маяка — 135—150 метров, его свет был виден на расстоянии 51 км (по другим свидетельствам, до 81 км, хотя согласно номограмме Струйского для такой видимости высота объекта должна превышать 400 м). Нижняя часть представляла собой четырёхгранную призму 60-метровой высоты с квадратной основой, длина стороны которой составляла 30,5 м. Во внутренних помещениях хранился разный инвентарь, а плоская крыша, украшенная по уголкам огромными статуями Тритона, служила основой средней части. Это была 40-метровая восьмигранная призма-башня, облицованная белым мрамором. Верхняя (третья) часть маяка была сооружена в форме цилиндрической колоннады — 8 колонн несли купол, увенчанный 8-метровой бронзовой фигурой повелителя морей Посейдона.

Чтобы поддерживать пламя, требовалось большое количество топлива. Дерево привозили по спиральному пандусу на телегах, запряжённых мулами. За пламенем стояли бронзовые пластины, направлявшие свет в море. Маяк также использовался как оборонительная крепость.

21 июля 365 года землетрясением маяк был частично разрушен.

К XII веку Александрийскую бухту настолько затопило водой, что корабли больше не могли ею пользоваться. Маяк пришёл в упадок. Бронзовые пластины, служившие зеркалами, вероятно, переплавили на монеты.

Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.

Человек впервые ступил на поверхность Луны

Человек на Луне nasa

21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

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Экипаж корабля состоял из трех астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была проста – совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. В ходе миссии командный корабль остался на орбите, а двум астронавтам – Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину предстояло в летательном модуле совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта, сфотографироваться и установить несколько приборов.

Модуль прилунился к Морю Спокойствия 20 июля в 20 часов 17 минут по Гринвичу. Армстронг спустился на поверхность Луны в 02 часа 56 минут 21 июля, через некоторое время к нему присоединился Олдрин. Камера, установленная снаружи модуля, транслировала выход космонавтов на поверхность Луны.

Астронавты собрали необходимое количество материалов, разместили приборы и установили телевизионную камеру. После этого они в поле зрения камеры установили американский флаг (как известно, Конгресс США отверг предложение НАСА установить на Луне флаг ООН) и провели сеанс связи с президентом Никсоном. Астронавты оставили на спутнике памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего Человечества».

Олдрин пробыл на Луне около полутора часов, Армстронг – более двух часов. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю.

После карантина и отпуска 13 августа 1969 года астронавтов торжественно встречали в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Температурный рекорд

Станция Врсток wikipedia.org

21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.

Дистанционное зондирование со спутников показывает, что в Антарктиде возможны места и с более низкой температурой (см. Полюсы холода). Самым тёплым летним днём на станции за всё время её существования остаётся день 16 декабря 1957 года, тогда термометр зафиксировал −13,6 °C.

Напомним, днем ранее мы вспоминали посадку на Луну и регистрацию BMW.