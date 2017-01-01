Крутые RGBW панели своими руками: Эксперименты

Как создать подсветку самостоятельно.

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В этом видео блогер AlexGyver сделал RGB светильники из светодиодной ленты и Arduino, а также сделает завершающий девайс - светодиодную RGBW панель с кучей функций и удобным управлением.

Напомним, ранее блогеры создавали светящийся воздух своими руками.