Искусственный желудок в банке: Эксперимент

Как наш желудок переваривает пищу?

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В видео блогеры из It's Mamix решили рассмотреть самую повседневную вещь, которую мы используем каждый день, но даже не думаем как она работает - желудок. Они решили проверить, как перевариваются некоторые предметы и как меняются этапы пищеварения.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.

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