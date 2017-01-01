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Искусственный желудок в банке: Эксперимент

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Как наш желудок переваривает пищу?
Переваривание пищи в кислоте
Переваривание пищи в кислоте
скриншот видео

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В видео блогеры из It's Mamix решили рассмотреть самую повседневную вещь, которую мы используем каждый день, но даже не думаем как она работает - желудок. Они решили проверить, как перевариваются некоторые предметы и как меняются этапы пищеварения.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.

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Теги: эксперименты, видео
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