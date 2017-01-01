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Светящийся воздух своими руками: Эксперименты

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Возможно ли заставить воздух светиться своими руками?

Северное сияние - свечение верхних слоёв атмосферы, которое возникает под действием заряженных частиц солнечного ветра. Огромные облака газа находящегося в состоянии плазмы.
Заряженные частицы сталкиваются с молекулами и атомами газов, передавая им часть своей энергии, если электрон в молекуле получает достаточную энергию для преодоления потенциального барьера, или если наоборот, атом захватит дополнительный электрон, то это называется ионизацией.

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В обычных условиях газы являются диэлектриками, но ионизированные газы начинают проводить электрический ток и возникает тлеющий разряд, который называют северным сиянием или полярным сиянием. По сути это тоже самое что и молния, но только в более высоких слоях атмосферы, где газ сильно разряжен и тлеющий разряд не способен перейти в дуговой разряд. На северном и южном полюсе почти никогда не бывает молний, зато есть северное сияние.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.

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Теги: видео, эксперименты
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