Запуск военного спутника завершился крушением

Видео неудачного запуска опубликовали в Сети.

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 изначально был запланирован на 6 июля, однако позже руководство французской компании Arianespace приняло решение перенести его из-за плохой погоды — дважды. В итоге ракета стартовала из Гвианского космического центра, с космодрома Куру, в 22:53 10 июля по местному времени (04:53 11 июля по Киеве).

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Однако всего через две минуты после старта стало ясно, что миссия не будет успешной.

«Спустя примерно две минуты после пуска произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии. От имени Arianespace я выражаю свои искренние извинения нашим клиентам из-за потери груза», — официально заявила вице-президент компании Люс Фабрегетт.

Как сообщила Фабрегетт, обстоятельства и причины неудачи запуска выяснят и объявят через несколько часов. Тем не менее, по ее словам, уже ясно, что аварию спровоцировали «серьезные аномалии» и ракета отклонилась от траектории.

Vega — четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса, не предполагающая возможности повторного использования и разработанная Европейским космическим агентством совместно с Итальянским космическим агентством. Стартовая масса — 137 тысяч килограммов. С 2012 года Vega совершила 14 пусков, все они были признаны удачными.

Напомним, ранее появились фото места падения израильского зонда на Луне.