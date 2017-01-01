Появились фото места падения израильского зонда на Луне

Место падения снял аппарат NASA.

Beresheet был запущен 22 февраля, выход на орбиту Луны произошёл 4 апреля. А 11 апреля должно было состояться прилунение. В 22:05 началась процедура посадки, а в 22:25 зонд должен был прилуниться в северной части Моря Ясности. Однако в самый последний момент произошёл сбой, аппарат разбился. На последних этапах снижения в работе бортового акселерометра аппарата возникли неполадки, после чего главный двигатель отключился, а «Берешит» потерял связь с Землёй. Это произошло за три минуты до его падения. Когда израильским инженерам удалось восстановить связь и перезапустить двигатели зонда, скорость его сближения с поверхностью составила 475 километров в час, а сам он находился всего в 150 метрах над поверхностью Луны. Затормозить до нужной скорости первый в мире частный лунный зонд никак бы не смог...

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Орбитальный зонд NASA LRO пролетел над местом крушения спустя 11 дней, запечатлев последствия столкновения. Снимок подтвердил, что двигатель отключился на последних стадиях посадки: структура тёмного следа, который образован обломками аппарата, и отсутствие видимого кратера в точке падения говорят о том, что «Берешит» двигался под очень маленьким углом, врезался в поверхность Луны на большой скорости и фактически сразу развалился на множество обломков. При столкновении произошёл выброс светлого вещества, которое до этого было сокрыто под поверхностью. Это привело к образованию яркого пятна, что обычно свойственно молодым по астрономическим меркам лунным кратерам. Под действием процессов космического выветривания это вещество будет постепенно темнеть.

Получены и точные селенографические координаты места крушения:

32.5956°N, 19.3496°E.

Благодаря этому выяснилось, что Beresheet не дотянул 13 км до запланированной зоны посадки

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Йоав Ландсман, ведущий инженер миссии «Берешит», прокомментировал получение этих снимков:

“Мы оставили неплохой след на Луне! Благодарим команду зонда LRO за фотографии места падения Beresheet“.

Beresheet — построенный израильской некоммерческой организацией SpaceIL частный (финансовый вклад государства в проект составил менее 10%) космический посадочный аппарат. Создавался в рамках конкурса Google Lunar X PRIZE, который завершился без победителя. SpaceIL стала первой организацией, подошедшей так близко к успеху. Впрочем, есть и другие проекты в рамках этого конкурса, которые, будем надеяться, будут успешными. Более подробно об аппарате Beresheet и конкурсе Google Lunar X PRIZE Вы можете прочитать в этой статье.

Lunar Reconnaissance Orbiter — американский зонд, запущенный 19 июня 2009 года для исследования Луны и ставший её искусственным спутником. Камера LROC, установленная на борту станции, позволяет получать снимки лунной поверхности в очень высоком качестве, а иные научные приборы помогли аппарату совершить немало открытий.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны подробности крушения израильского лунного модуля.

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