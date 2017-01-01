Нейросети проявили себя на уровне детективов-экстрасенсов

Т.е., на нулевом уровне.

В начале 2000-х американские полицейские частенько прибегали к помощи детективов-экстрасенсов. Они на полном серьезе верили словам людей, утверждающих, что могут общаться с мертвыми и видеть всю картину преступления с помощью третьего глаза. Благо, со временем все поняли, что эффективность от таких “помощников” нулевая и планомерно избавились от экстрасенсов в своих рядах. Но вот случился “бум” нейросетей и полицейские решили воспользоваться новыми сомнительными средствами.

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Предиктивный полицейский анализ — это технология, использующая искусственный интеллект и спрятанная в маленькой черной коробке. Она занимается анализом накопленных полицейскими за многие годы данных и преобразованием их в полезный материал, что-то вроде предсказания. Основная идея заключается в том, что искусственный интеллект сообщает руководителям правоохранительных органов место и время, в которые надо разместить офицеров для предотвращения совершения преступлений.

Как оказалось, технология совершенно нерабочая и по уровню пользы находится где-то на уровне детективов-экстрасенсов. Программа по сути была способна лишь констатировать факт совершения преступления, а не предсказывать его. Она понимала, что определенные районы более криминально настроены, а какие-то менее. Но это не какие-то сверхсложные аналитические расчеты — любой более-менее опытный полицейский спокойно сможет сам определить, где находится потенциальный очаг преступности. Само собой представители правоохранительных органов решили избавиться от новой технологии.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети научились точно определять возраст по видео.