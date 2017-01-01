Нейросети научились точно определять возраст по видео

Ученые обучили нейросеть предсказывать возраст и пол людей по видео. Система, основанная на обработке изображений с помощью сверточной нейросети, может угадать возраст человека на кадре с точностью до 71 процента, а пол — с точностью до 88 процентов. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в Journal of Physics.

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Нейросети умеют распознавать определенные характеристики объектов уже сравнительно давно. Это же касается пола и возраста человека. Тем не менее, задача осложняется, когда необходимо автоматически определить такие параметры по видео: качество отдельных кадров обычно не позволяет оценить пол или возраст с высокой точностью. В то же время большее количество кадров для обработки может быть значительным плюсом и повысить точность.

Сложность задачи в определении возраста человека по его снимку состоит еще и в том, что у алгоритмов определения возраста обычно много вариантов классификации: стандартные методы определяют возраст в промежутке от 0 до 100, определяя для каждого отрезка свою вероятность. Именно поэтому существующие на сегодняшний день методы определения возраста могут быть не очень эффективными.

Разработчики предложили новый метод анализа характеристик человека по видео. С помощью сверточной нейросети им удалось сделать классификатор, который анализирует видео покадрово, определяя на нем человека, а затем выдает два вектора, определяющие несколько признаков: средний предполагаемый возраст и пол, который больше подходит человеку на видео. Систему обучили на базе данных, состоящей из 1165 видео.

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В зависимости от датасета, используемого при тестировании работы алгоритма, а также метода выделения кадра, нейросеть смогла определить возраст человека на видео с точностью до 71 процента, а пол — с вероятностью 88 процентов. Предложенную систему также использовали для создания мобильного приложения для Android.

По словам авторов метода одно из возможных использований технологии эффективного определения пола и возраста — таргетированная реклама. Система, к примеру, сможет угадать возраст ребенка на видео, которые выкладывает пользователь, и предлагать ему соответствующий контент.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети смогли взломать сканер отпечатков пальцев.

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