Нейросети смогли взломать сканер отпечатков пальцев

Нейросеть может подделывать отпечатки.

Системы сканирования отпечатков пальцев широко применяются в современных смартфонах и других гаджетах — считается, что они способны обеспечить высокий уровень защиты устройства. Исследователи из Нью-Йоркского университета опровергли это утверждение. Они обучили нейросеть подделывать «живые ключи» пользователей и обходить биометрические системы идентификации.

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В большинстве случаев датчики считывают не всю поверхность пальца, ограничиваясь лишь областями, которые плотно касаются рабочей поверхности сканера. Учёные предположили, что количество частичных совпадений среди полученных кожных узоров может быть довольно большим.

Алгоритм DeepMasterPrints обучили сравнению готовых отпечатков, а затем поручили ему самостоятельно генерировать поддельные. В результате нейросеть смогла обойти систему защиты, существенно снизив её эффективность.

Ранее биометрический сенсор мог ошибочно среагировать на чужой отпечаток лишь один раз из тысячи. Поднаторевший же в подделке «пальчиков» алгоритм научился обманывать датчик всего за пять попыток.

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Более того, ему неоднократно удавалось подменить оригинал самостоятельно созданной копией, даже не обладая информацией о подлиннике.

Ранее агентство Counterpoint Research опубликовало исследование, согласно которому более 50 процентов смартфонов, выпущенных в 2017 году, оснащены сканерами отпечатков пальцев. К концу 2018 года, по прогнозам экспертов, их количество увеличится ещё на 20 процентов. И хотя беспокоиться о сохранности данных в своём аппарате ещё рано, производителям стоит задуматься об усилении защиты своих гаджетов уже сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что энтузиасты сняли первый фильм по сценарию нейросети.