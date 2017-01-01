Марсианский парашют порвался во время испытаний

Парашют испытали в Швеции.

В июле следующего года к Марсу должна отправиться совместная научная миссия Европейского космического агентства и Роскосмоса «Экзомарс-2020» (ExoMars 2020). Она будет состоять из европейского перелетного модуля и тяжелого марсохода «Розалинд Франклин», а также российской посадочной платформы, которая будет отвечать за доставку марсохода на поверхность планеты.

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Десантный модуль был доставлен из России в Италию в марте этого года. Из-за того, что разработчики не укладывались в график, теплозащитный экран, солнечные батареи и другие элементы для десантного модуля были отправлены в Италию только на прошлой неделе. В Турине на предприятии Thales Alenia Space будет проводиться дооснащение и окончательная сборка модуля, в т. ч. на него будут установлен европейский бортовой компьютер. Помимо этого, ЕКА отвечает за разработку парашютной системы десантного модуля.

Эта парашютная система играет ключевую роль в обеспечении посадки на Марс. Модуль будет тормозить в атмосфере Марса при помощи двух последовательно работающих парашютов, которые будут раскрываться при помощи вытяжных парашютов.

Последовательность работы системы выглядит следующим образом. Сначала при помощи пиропатрона высвобождается вытяжной парашют. Полностью раскрывшись, он вытягивает колпак контейнера с основным 15-метровым парашютом первого этапа. Этот парашют должен обеспечить торможение со сверхзвуковой до дозвуковой скорости. После отстрела парашюта первого этапа вновь срабатывает пиропатрон, выпускающий вытяжной парашют второго этапа. И он, раскрывшись, вытягивает второй основной парашют с диаметром купола 35 м. На заключительном этапе посадки десантный модуль отстреливает теплозащитный экран и задействует реактивные двигатели, которые должны обеспечить мягкое приземление аппарата на поверхность Марса.

В прошлом году второй основной парашют – он является самым большим из всех задействованных в миссии и самым крупным из парашютов, когда-либо использовавшихся для посадки на Марс – прошел успешные испытания, в ходе которых он сбрасывался с вертолета на высоте 1,2 км.

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28 мая 2019 года в шведском городе Кируна были проведены очередные испытания парашютов. На этот раз тестовый аппарат был поднят на высоту 29 км при помощи стратосферного аэростата. Задачей испытаний была проверка всей последовательности работы парашютной системы.

Описанная выше последовательность была реализована корректно, однако на первом основном парашюте (диаметр 15 м) сразу после извлечения из контейнера – еще до того, как он испытал максимальную нагрузку – было зафиксировано несколько продольных разрывов. На 35-метровом парашюте второго этапа также был зафиксирован один разрыв, и он тоже образовался до достижения пиковой нагрузки.

В ходе испытаний была собрана информация с GPS-передатчиков, акселерометров, датчиков угловых скоростей, магнитометров и барометров. Кроме того, велась видеосъемка процесса раскрытия парашютов. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что оба основных парашюта, несмотря на разрывы, обеспечили атмосферное торможение в заданных пределах. Общее время снижения и посадки также оказалось близким к расчетному.

На поиски первого парашюта, который пролетел около 100 км над Землей после разделения, ушло несколько дней, но второй парашют был найден сразу. Специалисты внимательно изучат ткань, чтобы определить причины разрывов.

Разработчики планируют усовершенствовать процедуру извлечения парашютов из контейнеров, чтобы сделать ее более аккуратной. Возможно, будет изменена схема укладки парашюта. Наконец, будет усилена сама ткань, чтобы гарантировать, что разрывы, даже если они образуются в ходе работы, не расширялись и не расползались.

Ранее предполагалось, что финальное испытание парашютной системы состоится в конце 2019 года. Однако из-за проблем, выявленных в мае, в план пришлось добавить еще одно испытание, которое, вероятно, состоится в конце лета.

Напомним. ранее сообщалось, что Китай отправит марсианскую экспедицию к 2020 году.

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