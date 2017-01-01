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Китай отправит марсианскую экспедицию к 2020 году

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Научная миссия должна изучить строение Марса.
Внешний вид китайского модуля
Внешний вид китайского модуля
news.cn

Китай продолжает подготовку к запуску своей первой научной миссии по исследованию Марса. Космический аппарат должен быть запущен летом следующего года, и сейчас он находится на этапе сборки. Об этом журналу SpaceNews сообщил директор Национального центра космической науки в Пекине Ван Чи.

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Китайская марсианская миссия состоит из орбитального аппарата и небольшого марсохода. Спутник будет оборудован камерой высокого разрешения, сопоставимой с камерой HiRISE на американском спутнике Марса MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Также на нем будет камера «среднего разрешения», радар для изучения внутреннего строения Марса, спектрометр для изучения минералогического состава поверхности, магнитометр, детекторы нейтральных и энергетических частиц.

Масса марсохода составляет всего около 240 кг. Для получения электроэнергии он будет использовать солнечные батареи. Состав научных инструментов включает еще один радар, многоспектральную камеру, приборы для изучения климата и электромагнитной среды, а также лазерный оптико-эмиссионный спектрометр.

Схема посадки марсохода включает этап первоначального торможения об атмосферу, торможение при помощи сверхзвукового парашюта и заключительный этап реактивной мягкой посадки. Испытания двигателя с регулируемой тягой, который будет использоваться для торможения, завершились в мае.

Ученые рассматривают два района посадки марсохода: Равнину Хриса (Chryse Planitia) и Равнину Исиды (Isidis Planitia). Обе находятся в северном полушарии Марса вблизи экватора.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай начал миссию по покорению Луны.

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Теги: Китай, Марс
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