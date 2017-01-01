Второй за месяц MacBook Pro загорелся без видимой причины

В компании проводят расследование.

Пару недель назад Apple объявила отзывную кампанию, под которую попали 15-дюймовые версии MacBook Pro, выпущенные в период с 2015 по 2017 год. Вряд ли все, но Apple не раскрывает этих деталей, предлагая отправиться на официальный сайт и проверить свой ноутбук по серийному номеру.

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И если недавняя история с известным американским диджеем могла убедить не всех владельцев таких устройств проверить свой аппарат, новый случай должен подтолкнуть «неверующих» к правильным выводам.

Один из пользователей MacBook Pro поделился в Сети фотографиями своего устройства после возгорания аккумулятора.

Интересно то, что происшествие произошло буквально за три дня до объявления отзывной кампании.

Кроме того, для владельца данного MacBook Pro всё могло закончиться более плачевно. Как он сам утверждает, обычно он держит свой ноутбук либо на диване, либо в корзине с журналами и блокнотами, но в этот раз он почему-то оставил его на журнальном столике. Вполне возможно, это позволило избежать пожара в доме.

Также отмечается, что ноутбук загорелся, не будучи включённым или подключённым к зарядному устройству.

Напомним, ранее сообщалось, что в австралийском магазине загорелся новый планшет от Apple.