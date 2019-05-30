MacBook Pro загорелся и взорвался на коленях у хозяина

Владелец успел скинуть ноутбук на пол.

MacBook Pro взорвался на коленях у владельца reddit.com

Пользователь Reddit с ником whitepandamusic рассказал о необычном инциденте. Его MacBook Pro внезапно загорелся и взорвался.

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Выглядело это следующим образом: ноутбук подключен к зарядке и лежит на коленях. В один момент с обеих сторон компьютера повалил дым.

Владелец незамедлительно бросил устройство на пол, где оно взорвалось и загорелось.

Разумеется, затем пользователь обратился в Apple Store с требованием замены, но ему сказали подождать 24 часа, чтобы они успели провести диагностику и убедиться, что виноват не сам владелец. Но по какой-то причине тестирования затянулось еще на 5 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что .Apple заменит проблемные клавиатуры в MacBook

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