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MacBook Pro загорелся и взорвался на коленях у хозяина

Комментариев: 1
Владелец успел скинуть ноутбук на пол.
MacBook Pro взорвался на коленях у владельца
MacBook Pro взорвался на коленях у владельца
reddit.com

Пользователь Reddit с ником whitepandamusic рассказал о необычном инциденте. Его MacBook Pro внезапно загорелся и взорвался.

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Выглядело это следующим образом: ноутбук подключен к зарядке и лежит на коленях. В один момент с обеих сторон компьютера повалил дым.

Владелец незамедлительно бросил устройство на пол, где оно взорвалось и загорелось.

Разумеется, затем пользователь обратился в Apple Store с требованием замены, но ему сказали подождать 24 часа, чтобы они успели провести диагностику и убедиться, что виноват не сам владелец. Но по какой-то причине тестирования затянулось еще на 5 дней.

My MacBook Pro exploded and burst into flames from r/apple

Напомним, ранее мы сообщали, что .Apple заменит проблемные клавиатуры в MacBook

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Теги: MacBook Pro, взрыв
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.05.2019, 10:59
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гость
Чаще покупайте пиндосовские прибамбасы. Смотрите какие жлобы. Что они там "протестируют" если всё сгорело?
Аллаху Акбар.
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