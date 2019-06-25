Новый самолет Boeing 777X испытали на взлетке

Самолет совершил пробежку по взлетной полосе.

Самолет Boeing 777X разрабатывается с начала 2010-х годов. Как ожидается, он получит два варианта — 777−8 и 777−9. В зависимости от версии длина лайнера составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла будет равен 71,8 м; при этом крыло у 777X складное — в сложенном виде его размах составляет 64,8 м. Максимальная взлетная масса 777X — 351,5 тонны, а дальность полета — до 16,1 тысячи километров. В зависимости от версии лайнер, как ожидается, сможет перевозить от 365 до 414 пассажиров.

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Недавно Boeing приступил к наземным проверкам 777X — в ходе них них аппарат (777−9) уже успел совершить первую серию пробежек по взлетно-посадочной полосе. Испытания проводятся на аэродроме концерна в Эверетте, штат Вашингтон, США. Первые пробежки, как сообщается, прошли успешно.

Впрочем, несмотря на это, Boeing, как сообщает Aeronautics Online, перенес первый полет 777X — на конец 2019 года; ранее предполагалось, что первый полет лайнера пройдет до конца июня. Начало же поставок самолета по‑прежнему запланировано на следующий год.

Напомним, ранее самый большой авиадвигатель испытали на земле.

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