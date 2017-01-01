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Boeing показал концепт самолета с ультратонким крылом

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Концепт самолета
Концепт самолета
ixbt.com

Авиастроительный концерн Boeing показал очередную итерацию концептуального самолета с удлиненным сверхлегким крылом, по словам исследователей, способную летать выше и быстрее ее предшественников.

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Размах крыла аппарата TTBW (Transonic Truss-Braced Wing) равен 52 м. Самолет построен по схеме высокоплана, но снизу крыло подпирает ферма, придавая конструкции отдаленное сходство с бипланами.

По словам Boeing, изначально предполагалось, что TTBW будет летать со скоростью 0,7-0,75 М. Однако улучшения в конструкции, включая оптимизацию крыла и фермы, позволят летать со скоростью 0,8 М.

Макет самолета
Макет самолета
ixbt.com

Разработку в рамках программы Subsonic Ultra Green Aircraft Research компания Boeing ведет совместно с NASA уже почти десять лет. Целью программы является повышение энергетической эффективности самолетов и снижение создаваемой ими нагрузки на окружающую среду, включая снижение шума.

Напомним, ранее Boeing показал проект гиперзвукового пассажирского самолета.

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Теги: Boeing, самолет
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