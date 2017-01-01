Sikorsky и Boeing показали скоростной вертолет для военных

Испытания вертолета начнутся в 2019 году.

Консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing представил первый летный образец перспективного многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant. Прежде разработчики показывали новую машину только в виде рендеров. Как пишет Breaking Defense, первый полет вертолета запланирован на начало 2019 года. В таком виде Defiant будет представлен на тендер FVL, проводимый Армией США. Демонстрационные полеты в рамках тендера должны начаться в будущем году.

SB>1 Sikorsky

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Полноценной презентации SB>1 разработчики пока не проводили. Разработка машины ведется с 2015 года. В ней использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider. Масса вертолета составляет 13,6 тонны. Он сможет развивать скорость до 250 узлов (463 километра в час) и перевозить 12 человек десанта в полной выкладке. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом. Кабина пилотов двухместная с посадкой бок о бок.

Наземные испытания различных узлов и агрегатов SB>1 проводились с весны 2018 года. В частности, проверки прошло программное обеспечение перспективного вертолета, двигатель, трансмиссия, гидравлическая и топливная системы. Все эти системы и узлы сперва испытывались по отдельности, а затем на лабораторном стенде. Другие подробности о перспективном скоростном вертолеты пока не раскрываются.

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