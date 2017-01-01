Звук мощи: Самый большой авиадвигатель испытали на земле

General Electric опубликовало видео испытания двигателя. Звучит круто.

В преддверии нового летного испытания компания General Electric провела наземные тесты гигантского двигателя GE9X: в роли испытательной платформы выступил авиалайнер Boeing 747.

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Разработку двигателя ведут с 2012 года. Диаметр вентилятора GE9X равен 3,4 метра, а диаметр воздухозаборника - 4,5 метра. Двигатель сможет развивать тягу до 470 килоньютонов. Среди основных достоинств GE9X - умеренное потребление топлива.

Для изготовления лопастей GE9X применили углеродное волокно, а не титан, что позволило заметно снизить нагрузку на двигатель. Сопло GE9X представляет собой единую деталь, для создания которой использовали 3D-принтер.

Самый большой авиадвигатель испытали на земле 0:00 / 00:34

Напомним, двигатели GE9X планируют устанавливать на пассажирские самолеты Boeing 777X — новую версию авиалайнера Boeing 777. На сегодня это крупнейший двухмоторный турбовентиляторный пассажирский самолет.