SpaceX запустил в космос солнечный парус и атомные часы

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками миссии STP-2, проводимой в интересах Министерства обороны США. В частности, на орбиту будут выведены спутник LightSail-2, который развернет солнечный парус, аппарат OTB с высокоточными атомными часами, а также два спутника формата CubeSat, способные обмениваться данными по Wi-Fi. Ожидается, что успешный запуск может помочь SpaceX получить право на запуски военных спутников в первой половине 2020-х годов. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале компании. Боковые сегменты первой ступени после запуска успешно сели на сушу, а центральный модуль промахнулся мимо баржи.

Falcon Heavy — это двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, разработанная SpaceX на базе тяжелой ракеты Falcon 9. Ее главное конструктивное отличие заключается в двух боковых ускорителях. Они представляют собой модифицированные первые ступени Falcon 9, причем во время первого полета Falcon Heavy в феврале 2018 года компания использовала в качестве боковых ускорителей уже использованные ступени. Центральный блок имеет усиленную конструкцию и производится отдельно. Боковые ускорители позволили значительно увеличить полезную нагрузку по сравнению с Falcon 9 — до 63,8 тонны на низкую околоземную и до 26,7 тонны на геопереходную орбиты. Стоит отметить, что пока компания использовала ракету лишь с возвращением всех трех ступеней, а в таком режиме масса выводимого ей груза значительно ниже.

Falcon Heavy с 24 спутниками стартовала с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 25 июня в 09:30 по киевскому времени. Через восемь с половиной минут после запуска боковые ускорители совершили посадку на космодроме, а вот центральный блок первой ступени при посадке промахнулся мимо баржи «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Во время этого запуска компания пыталась побить собственный рекорд по удаленности места расположения баржи от космодрома — около 1240 километров. Предыдущий рекорд был установлен во время прошлого полета Falcon Heavy, тогда расстояние составило 967 километров. Кстати, боковые ускорители ракеты уже совершали полет и успешно возвращались на космодром именно во время той миссии.

Помимо возвращения сегментов первой ступени SpaceX снова попробует поймать половину головного обтекателя ракеты в большую сеть на специальном судне, которое недавно было переименовано в GO Ms Tree. Компания уже несколько раз пыталась поймать спускающуюся на парашюте створку обтекателя, однако пока максимальным успехом стало приземление обтекателя на воду в 50 метрах от судна. Не помогло даже четырехкратное увеличение площади сети. В паре GO Ms Tree в районе приземления будет работать судно GO Navigator, специалисты на котором будут поднимать вторую половину обтекателя после ее приземления на воду.

Во время запуска Falcon Heavy выведет на три разные орбиты 24 аппарата. Для этого вторая ступень после первого включения три раза перезапустит двигатель Merlin. Среди спутников выделяются несколько экспериментальных аппаратов. Пожалуй, наиболее необычный из них — Lightsail-2, оснащенный солнечным парусом. В 2015 году Планетарное обществе США уже успешно протестировало возможность развертывания солнечного паруса в космосе на спутнике LightSail-1, однако аппарат располагался на низкой орбите, на которой сила взаимодействия с разреженной атмосферой превышала давление света. LightSail-2 будет выведен на более высокую орбиту и в дальнейшем попробует самостоятельно увеличить ее высоту с помощью солнечного паруса. Более подробно об этом источнике движения в космосе можно узнать из нашего материала «На всех парусах».

Кроме того, на орбиту отправится тестовая платформа OTB, на которой, в частности, размещены экспериментальные атомные часы Deep Space Atomic Clock, имеющие ошибку счета менее микросекунды за десять лет. Предполагается, что успешное испытание часов позволит межпланетным миссиям автономно отслеживать время для совершения орбитальных маневров, что повысит их точность. Выделяются также два кубсата Launch Environment Observer и StangSat, на которых будет отрабатываться связь между небольшими спутниками по Wi-Fi. Это позволит не использовать на некоторых кубсатах связь с наземными станциями и перекладывать это на соседние спутники.

Важным в этом запуске является не только полезная нагрузка, но и заказчик запуска — Министерство обороны США. Ведомство впервые запускает свои аппараты на Falcon Heavy, а также впервые разрешило использовать для этого уже использованные ускорители первой ступени. В случае успеха это может позволить SpaceX снизить издержки военных запусков. Кроме того, компания претендует на то, чтобы стать одним из двух операторов космических запусков в интересах Министерства обороны, которых оно планирует выбрать в ближайшие годы. Две компании получат все контракты на запуски аппаратов с 2022 по 2026 год.

Помимо SpaceX на контракты по программе Launch Service Procurement претендует ULA, создающее ракету Vulcan, Northrop Grumman, разрабатывающая ракету OmegA, а также Blue Origin, создающая ракету New Glenn. Все три компании получили суммарно два миллиарда на разработку ракет по программе Launch Service Agreement, одна из целей которой заключается в отказе от российских технологий для американских ракет, в том числе двигателей РД-180 и РД-181, используемых в ракетах Atlas V и Antares, соответственно. SpaceX так же создает новую ракету Starship and Super Heavy и уже приступила к испытаниям ее прототипа, но не получила финансирования по этой программе.

