SpaceX запустила 60 спутников для глобального интернета

Первые спутники вывели на орбиту.

Компания SpaceX после двух отсрочек запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 коммуникационными спутниками системы Starlink. Предполагается, что в ближайшие годы компания расширит орбитальную группировку Starlink до почти 12 тысяч спутников на низкой околоземной орбите, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

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Starlink — система глобального спутникового интернета, которая будет покрывать сигналом почти всю поверхность Земли. Для этого SpaceX собирается запустить в космос 11943 спутника. Они будут поддерживать связь с терминалами на Земле с помощью фазированных антенных решеток, а между собой они будут обмениваться данными через лазерную связь (первые спутники не будут поддерживать лазерную связь). Орбитальная группировка будет разбита на три части по высоте орбит. 7518 спутников расположатся на круговых орбитах с высотой 340 километров. 1584 спутника будут располагаться на круговой орбите с высотой 550 километров. Кроме того, на высоте 1150 километров будут находится еще 2841 спутника.

Первые 60 спутников будут работать на высоте 550 километров, причем ракета выведет их на высоту 440 километров, а до своих целевых орбит они будут добираться с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне. SpaceX отмечает, что с помощью двигателей спутники будут не только добираться до своих орбит, но и автоматически корректировать орбиту для предотвращения столкновения с космическим мусором. Подробности об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала «Для всех, даром».

Для относительно быстрого развертывания спутниковой группировки инженерам SpaceX пришлось оптимизировать их конструкцию по сравнению с двумя первыми прототипами, отправившимися на орбиту в феврале 2018 года. Новые спутники представляют собой плоскую конструкцию, позволяющую эффективно расположить их внутри головного обтекателя ракеты:

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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink состоялся 24 мая в 05:30 с космодрома на мысе Канаверал. Первоначально пуск планировался на 17 мая, но дважды откладывался из-за плохой погоды. Примерно через час после запуска спутники начнут отделяться от второй ступени ракеты на высоте 440 километров. Этот запуск стал не только одним из самых массовых для SpaceX, хотя ранее компания уже запускала 64 аппарата одновременно, но и самым тяжелым. Поскольку масса каждого спутника Starlink составляет 227 килограммов, их суммарная масса составляет 13,62 тонны, а общая масса полезной нагрузки составляет 18,5 тонн по словам Илона Маска. Вероятно, указанная им масса включает в себя раму, на которой закреплены спутники, а также адаптер полезной нагрузки.

Ранее рекордным для SpaceX был первый запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, масса которого вместе с топливом составляла 12 тонн. Судя по всему, компания начала использовать новый адаптер полезной нагрузки, потому что его ранняя версия позволяла выводить грузы массой до 10,8 тонны.

Кроме SpaceX свои системы спутникового интернета анонсировали или начали создавать несколько других компаний и государственных агентств. В феврале ракета «Союз СТ-Б» запустила первые шесть аппаратов системы OneWeb, которая будет состоять из 650 спутников. Анонсировали, но пока не начали развертывать подобные системы компании Amazon и Facebook, а также Россия и Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США одобрили проект SpaceX по глобальному интернету.

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