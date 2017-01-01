Билл Гейтс: Величайшей ошибкой было недооценивать Android

Основатель Microsoft признал ошибки компании.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс размышлял о времени, проведенном в компании, когда были приняты важные решения относительно ее мобильной операционной системы. Во время недавнего интервью в Village Global, Гейтс заявил, что его "величайшая ошибка за всю историю" заключалась в том, что Microsoft упустила Android:

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"В мире программного обеспечения они выигрывают на всех рынках. Так что величайшая ошибка заключалась в том, что я занимался неумелым руководством, которое заставляло Microsoft быть не тем, что делало Android. То есть Android - это стандартная телефонная платформа не для Apple. Для Microsoft было делом чести выиграть. Но если у вас вдвое меньше приложений или меньше 90 процентов приложений – вы уже на пути к гибели».

Google приобрела Android еще в 2005 году за 50 миллионов долларов, и бывший генеральный директор Эрик Шмидт признал, что Google побил усилия Microsoft по Windows Mobile. «В то время мы были очень обеспокоены тем, что мобильная стратегия Microsoft будет успешной», - сказал Шмидт во время юридической борьбы 2012 года с Oracle по поводу Java. Android в конечном итоге убил Windows Mobile и Windows Phone, и стал эквивалентом Windows в мобильном мире.

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Впрочем, признание Гейтса несколько удивительно. Многие предполагали, что упущенная мобильная возможность Microsoft была ошибкой Стива Баллмера. Баллмер, как известно, смеялся над iPhone, называя его «самым дорогим телефоном в мире, и что он не привлекает бизнес-клиентов, потому что у него нет клавиатуры». Хотя Баллмер позже признал, что iPhone может хорошо продаваться, он пропустил сенсорную эпоху.

Это была ключевая часть ранних мобильных ошибок Microsoft. Microsoft потратила месяцы на внутренние споры о том, стоит ли компании отказываться от своих усилий с Windows Mobile, которые в то время не были сенсорными и родились из эпохи устройств на базе стилуса. На чрезвычайной встрече в декабре 2008 года Microsoft решила отказаться от Windows Mobile и полностью перезагрузить свои мобильные устройства с помощью Windows Phone.

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс не дал выйти конкуренту iPad.

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