В Китае выпустили умный танкер с автопилотом

Гигантский корабль размером в два футбольных поля способен брать на борт 308 тысяч тонн грузов.

Новейший китайский танкер длиной 300 метров получил название «Новое путешествие». По мнению разработчиков судна, будущее грузовых перевозок именно за такими системами, так как они способны вывести экономическую эффективность, экологическую безопасность и логистику морского движения на принципиально новый уровень.

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Корабль при этом может обходиться практически без экипажа — людям остаётся лишь контролировать работу автоматики и вспомогательных систем. Танкер оборудован автопилотом, навигацией, а также системами распределения жидких грузов и энергоэффективности. Судно успешно прошло морские испытания, в ходе которых было протестировано оборудование танкера и его интеллектуальные системы.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай намекнул на проблемы с производством телефонов.

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