Видео дня: Макс Корж - Шантаж и Comment Out #10

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Макс Корж - Шантаж

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Беларуский исполнитель Макс Корж, вслед за презентацией нового трека «Шантаж», выпустил к нему клип. Сюжет ролика, который в странах СНГ занял лидирующие позиции в Трендах на YouTube, связан с темой супружеской неверности и неминуемости закона кармы. В социальных сетях Корж понадеялся, что «такие сюжеты — лишь творческий вымысел», и в реальной жизни с таким никто не будет сталкиваться.

Comment Out #10 / Азамат Мусагалиев х Мария Миногарова

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Правила шоу Comment Out:

На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, днем ранее в тренды попали Время и Стекло - VISLOVO и Дмитрий Комаров женился.

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