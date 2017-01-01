Видео дня: Время и Стекло - VISLOVO и Дмитрий Комаров женился

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Время и Стекло - VISLOVO

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Позитив и Надя аккумулируют вокруг себя героев новой эпохи - VISLOVO. Персонаж в неоновом костюме VISBOY собрал ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese… Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев.

Сенсация года: путешественник Дмитрий Комаров женился втайне от всех

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За него сватали своих дочерей вожди самых экзотических племен и соревновались известные украинские красавицы. И вот чрезвычайная и сенсационная новость: Украина лишилась очередного холостяка. Путешественник Дмитрий Комаров официально женился и смог скрыть это от всего мира

Напомним, днем ранее в тренды попали новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане.

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