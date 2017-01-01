Xiaomi готовит смартфон с камерой на 64 Мп

Смартфон может появиться в скором времени.

Компания Xiaomi готовит новый смартфон, который будет оборудован камерой с новым 64-мегапиксельным сенсором. Информация об этом была обнаружена пользователями XDA Developers в коде приложения камеры оболочки Xiaomi MIUI.

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Компания Xiaomi всегда старается предложить своим пользователям все самые последние инновации и технологии, доступные на рынке. Так что тут нет ничего удивительного в том, что китайский производитель разрабатывает смартфон с новейшим сенсором Samsung. В том, что это сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, практически никаких сомнений, так как на данный момент это единственный в мире датчик для мобильных устройств со столь высоким разрешением. Напомним, что Samsung представила его в прошлом месяце.

Упоминания 64-мегапиксельного сенсора обнаружились в строках кода приложения камеры MIUI на смартфоне Redmi K20, в котором установлена MIUI 10 версии 9.6.17 (китайская версия для разработчиков). Режим 64-мегапиксельной съёмки обозначен как «Ultra-pixel», а в качестве водяного знака на фотографии с камеры может накладываться надпись «64MP DUAL CAMERA».

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На данный момент не известно, какой именно смартфон Xiaomi получит новую 64-мегапиксельную камеру. Скорее всего, это будет модель верхнего ценового сегмента. Поэтому мы можем предположить появление его в будущем флагмане Mi Mix 4, который должен выйти позже в этом году. С другой стороны, недавно появились слухи, что бренд Redmi также готовит смартфон с 64-Мп камерой. Не исключено, что Xiaomi готовит сразу несколько устройств с новой камерой. Как бы то ни было, упоминание данного сенсора в программном коде приложения камеры указывает на то, что новинка или несколько новинок находятся уже не на начальных стадиях разработки.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала дырявые экраны с несколькими отверстиями.

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