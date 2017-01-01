Появились изображения смартфона Xiaomi с камерой на 48 МП

Остальные характеристики довольно стандартны.

Xiaomi готовится к дебюту нового смартфона своего суббренда — Redmi. Главной особенностью устройства станет камера. Сообщается, что разрешение основных фотосенсоров будет равняться 48 мегапикселям.

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В остальном все довольно стандартно. Стекла что спереди, что сзади будут слегка изогнутыми по краям (2,5D). Устройство, если верить прежним слухам, окажется крупным — диагональ экрана составит 6,3 дюйма. Покупателям предложат три расцветки Redmi X — черный, а также два градиентных варианта.

Точной информации о железе новинки пока нет. Предположительно, устройство оснастят чипом Snapdragon 675 и 4 либо 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составит порядка 4000 мАч.

Новый смартфон Xiaomi gizmochina.com

Премьера Redmi X состоится послезавтра, 10 января.

Напомним, ранее сообщалось, что был рассекречен новый флагман Xiaomi.

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