Facebook выпустит собственную криптовалюту

Называться она будет Libra.

Facebook хочет сделать валюту, которая по распространенности и стабильности не будет уступать доллару.

Читай также: Майнинг криптовалют могут признать незаконным

Компания надеется, что Libra станет универсальным средством платежа с поддержкой онлайн и офлайн-сервисов. При этом как и другие криптовалюты, она будет децентрализованной и безопасной.

Чтобы этого достичь, Facebook запустит некоммерческую организацию Libra Association, в которую будут входить 29 компаний. Вместе они займутся развитием и распространением Libra.

Одновременно с Libra Association, Facebook создала еще одну дочернюю компанию Calibra. Она уже контролируется непосредственно Facebook и занимается интеграцией Libra в продукты компании.

Известно, что сначала Libra появится в Facebook Messenger и WhatsApp, а также в приложении Calibra на iOS и Android.

Читай также: Экологи: Криптовалюта может уничтожить Землю

Поскольку Facebook владеет Calibra, а также имеет место в Libra Association, то это единственная компания, у которой два голоса в правлении организации.

Если пользователи оценят Libra, то это будет один из самых значимых продуктов Facebook. В компании хотят, чтобы Libra стала первой по-настоящему массовой криптовалютой.

На первых порах Libra будет использоваться в основном для перевода денег в развивающихся странах, где у людей нет доступа к традиционным банкам.

Говоря о конфиденциальности, Facebook уверяет, что все транзакции не будут привязываться к профилю в социальной сети и не смогут учитываться при создании рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook готовит криптовалюту для использования в WhatsApp.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.