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Экологи: Криптовалюта может уничтожить Землю

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Если темпы добычи криптовалют не снизятся, температура в мире поднимется.
Крипта угрожает экологии
Крипта угрожает экологии
сryptonet.biz

Криптовалюты нельзя потрогать, однако они оказывают серьезное влияние на наш мир. Согласно подсчетам климатологов, из-за добычи виртуальных денег, потребляющей огромные объемы энергии, к 2034 году средняя температура на Земле поднимется примерно на два градуса. По другим данным — к 2044 году.

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Ученые выступают с подобными заявлениями не впервые — на транзакцию одного биткоина, к примеру, уходит столько же электричества, сколько тратит домохозяйство за неделю.

Авторы нового исследования указывают на огромные усилия, которые были предприняты для того, чтобы начать сокращение объемов выбросов CO2 в атмосферу. "А затем появился биткоин", - говорят климатологи.

Не все согласны с полученными выводами, так как определить точные объемы потребляемой при добыче криптовалют энергии слишком сложно. Считается, что из-за добычи виртуальных денег в прошлом году в атмосферу Земли отправилось 69 млн тонн CO2.

Напомним, ранее сообщалось, что майнеры через три года будут потреблять все электричество планеты.

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Теги: криптовалюты, экология
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ziguru    30.10.2018, 11:25
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ziguru
Просто растят ледники и утопят вашу криптовалюту.
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