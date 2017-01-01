В Исландии похитили 600 серверов для добычи криптовалюты

Всего исчезло оборудования на $2 млн.

Из вычислительных центров в Исландии похищено около 600 специализированных систем для добычи Bitcoin и других криптовалют. Четыре эпизода было зафиксировано с декабря по январь, но следствие ранее не сообщало о них, пытаясь выйти на след злоумышленников. К настоящему моменту арестовано несколько подозреваемых, включая охранников вычислительных центров, но преступления еще не раскрыты. По словам представителя полиции, это кражи невиданного ранее масштаба и совершила их хорошо организованная группа.

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Ориентировочная стоимость похищенного превышает $2 млн. Однако похитители смогут заработать больше, используя серверы по назначению, то есть, добывая криптовалюту. На предположении, что преступники поступят именно так, строится тактика следствия, отслеживающего с помощью поставщиков электричества потребление электроэнергии по всей стране в надежде обнаружить участок с аномальным ростом. Впрочем, это может быть нелегко - Исландия привлекает добытчиков криптовалют хорошими условиями охлаждения и энергоснабжения.