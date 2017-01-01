Facebook готовит криптовалюту для использования в WhatsApp
Издание Bloomberg со ссылкой на источники в Facebook сообщает, что корпорация ведет разработку криптовалюты для использования в мессенджере WhatsApp. Приоритетным рынком станет Индия.
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По замыслу Facebook, криптовалюта будет привязана к курсу доллара — это должно минимизировать прыжки курсов, что стало отличительной чертой цифровых монет.
Судя по информации, проект на ранней стадии разработки: пока что специалисты Facebook думают над стратегией развития криптовалюты и просчитывают возможные риски.
Вероятно, руководителем команды (около сорока человек) по разработке криптовалюты назначен Дэвид Маркус — бывший глава PayPal, который присоединился к Facebook в 2014 году. В мае этого года он стал отвечать за блокчейн-направление в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет покрыть бесплатным интернетом всю планету.
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