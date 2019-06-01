Построено первое в мире хранилище энергии в камнях

Станция хранит энергию в вулканической породе.

Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась в Альтенвердере, одном из районов Гамбурга. Главный плюс технологии — ее невероятно низкая цена. Когда станция подтвердит свою эффективность, ее масштабируют и начнут применять в коммерческих системах.

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Созданная Siemens тепловая батарея запасает энергию в 1000 тонн вулканической породы. Она питается электроэнергией, преобразованной в горячий воздух методом нагрева сопротивлением, который поднимает температуру камней до 750 °C. Когда спрос достигает пиковых параметров, включается паровая турбина, и запасенная энергия поступает в сеть, рассказывает Renewable World News. «Добро пожаловать в новый каменный век», — гласит надпись на корпусе установки.

Пилотная электротермическая станция способна сохранить до 130 МВт*ч тепловой энергии в неделю. Емкость системы остается неизменной во время всего жизненного цикла.

Задача этой пилотной станции — собрать доказательства возможности работы такой системы вместе с энергосетью и всесторонне протестировать ее. В Гамбурге установка будет запасать избыточную энергию местной ветровой электростанции.

Хранилище энергии renewableenergyworld.com

Следующий этап — использование таких хранилищ в коммерческих проектах и повышение их емкости и мощности до нескольких гигаватт в час. Примерно один ГВт*ч потребляют в день 50 000 домохозяйств.

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«Наша технология позволяет запасать электричество для многих тысяч семей по низкой стоимости. Сейчас мы закладываем фундамент для будущей экспансии возобновляемой энергии и для успеха энергетических преобразований», — заявил Маркус Таке, глава Siemens Gamesa Renewable Energy.

По его утверждению, такая система позволит сократить стоимость хранения энергии на порядок.

Год назад Siemens договорилась о строительстве в Британии первой в мире станции хранения энергии в аммиаке. Это не самое приоритетное направление для компании, но для декарбонизации производства электричества понадобится множество различных технологий, считают инженеры корпорации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане строят самую мощную в мире солнечную электростанцию.

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