Производство черно-белой фотопленки возобновили ради миллениалов
Fujifilm возобновит производство монохромной плёнки после годового перерыва из-за спроса у потребителей, особенно миллениалов и представителей поколения Z, отметили в компании.
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Производитель вернёт линейку Acros с новым видом плёнки Neopan 100 Acros II, которую можно будет купить в форматах 35 мм и 120 мм при ISO 100. При разработке Neopan компания использовала технологию Super Fine-Σ, чтобы улучшить чёткость плёнки.
Пока стоимость Neopan 100 Acros II неизвестна, осенью 2019 года плёнка появится на рынке Японии. Если продажи будут успешными, Fujifilm может вывести новый продукт и на другие рынки.
The Verge напоминает, что Fujifilm отказалась от производства монохромной плёнки в 2018 году, а в начале 2019 года компания повысила цены на плёнку и фотобумагу на 30%.
Напомним, ранее сообщалось, что в Японии прекратили выпуск видеомагнитофонов.
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