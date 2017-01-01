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Mozilla запустит платный Firefox

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В нем будет VPN и облачное хранилище.
Firefox Premium получит облачный сервис и VPN
Firefox Premium получит облачный сервис и VPN
3dnews.ru

В течение нескольких лет компания Mozilla всячески пыталась бороться с монетизацией своих продуктов. Для этого предпринимались альтернативные усилия по сбору средств. К примеру, предлагалось брать плату за продвижение ProtonVPN или спонсирование через контент в Pocket. Но теперь, как заявил гендиректор компании Крис Бёрд (Chris Beard), планируется что-то совершенно новое.

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По словам Бёрда, речь идёт о новом пакете услуг под названием Firefox Premium. Этот набор включает в себя облачное хранилище и VPN. Отмечается, что будет и бесплатная версия, но с низкой скоростью, а также премиальная без таких ограничений.

Бёрд отметил, что запуск сервиса запланирован на октябрь, однако пока не озвучил ни точной даты, ни полного перечня услуг, ни стоимости подписки. При этом отметим, что браузер Opera предлагает VPN бесплатно, потому шансы на успешный запуск такой возможности довольно зыбкие. Пользователям проще будет перейти на альтернативный браузер с более широкими возможностями.

Не исключено, что в Mozilla реализуют не просто VPN, а полноценный защищённый канал с оконечным шифрованием или чем-то подобным. В таком случае преимущество у «рыжего» браузера однозначно будет.

Напомним, что в будущей сборке Firefox 69 компания-разработчик намерена уделить внимание оптимизации и скорости работы. Речь идёт о «заморозке» активности на фоновых вкладках, кроме воспроизведения аудио и видеоконтента. Это позволит экономить ресурсы на слабых ПК.

Ранее Mozilla представила браузер для виртуальной реальности.

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Теги: Firefox, Mozilla
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