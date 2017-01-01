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Mozilla представила браузер для виртуальной реальности

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Браузер получил название Firefox Reality.
Браузер для виртуальной реальности
Браузер для виртуальной реальности

По словам разработчиков, он является кроссплатформенным, имеет открытый исходный код и может работать с автономными гарнитурами виртуальной и дополненной реальности, сообщается в блоге проекта. Кроме того, появилось видео, в котором демонстрируется работа нового браузера с гарнитурой HTC Vive Focus.

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Судя по технодемке, опубликованной Mozilla, можно сказать, что Firefox Reality в целом похож на привычный браузер, хоть и находится в виртуальном пространстве. На видео показано, как человек переключается между вкладками браузера и проматывает веб-страницы при помощи простого VR-контроллера.

Производители гарнитур, разумеется, также разрабатывают браузеры для собственных платформ. Так, Oculus выпустила браузер для устройства Gear VR, у Google есть экспериментальная версия Chrome для Daydream, а у Microsoft — версия Edge для Windows Mixed Reality.

Браузер Firefox Reality
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Теги: Firefox, виртуальная рельность
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