Европейское космическое агентство показало многоразовый космический корабль

Корабль назвали Space Rider.

Space Rider — потомок IXV, экспериментального беспилотного суборбитального космического корабля, выполнившего успешный полет и возвращение в 2015 году. Новая капсула сочетает в себе достоинства этого прототипа с многоцелевым грузовым трюмом, который открывается в космос, посадочным оборудованием и обновленной конструкцией. Конструкцию усовершенствовали для того, чтобы аппарат совершил посадку как минимум пять раз, пишет New Atlas.

Читай также: Blue Origin испытала многоразовую ракету New Shepard

Капсулу планируют запускать с ракеты Vega-C при помощи верхней ступени AVUM+ c блоком питания на 600 Вт и оборудованием для ориентации и управления. В трюме можно будет разместить груз массой до 800 кг или объемом 1200 литров.

Аппарат может вращаться при необходимости — например, лететь «вверх ногами», если оборудование должно изучать Землю, или боком, если цель в космосе.

После завершения миссии, которая может продолжаться до двух месяцев, Space Rider сам покинет орбиту, рассчитает траекторию и войдет в атмосферу. Замедлившись до нужного уровня, он раскроет парашют и совершит мягкую посадку, чтобы затем снова подняться в космос с новым грузом на борту.

Недавно Space Rider прошел предварительную оценку конструкции систем и подсистем, финальная экспертиза проекта состоится в конце года. Если все пойдет по плану, ESA запустит многоразовый аппарат в 2022.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство начало борьбу с космическим мусором.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.