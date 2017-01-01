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Европейское космическое агентство начало борьбу с космическим мусором

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Главная проблема - во взрыве батарей спутников.
Космический мусор
Космический мусор
vesvks.ru

Космический мусор уже считается огромной проблемой, которая мешает человечеству проводить испытания на околоземной орбите. Причиной возникновения огромного количества мусора являются батареи, которые используются в спутниках и могут взорваться из-за большого напряжения, механических повреждений и других факторов. По данным Европейского космического агентства ESA, за всю историю уже произошло около 250 взрывов спутников, осколки которых до сих пор летают вокруг Земли.

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Детали взорванных аппаратов движутся с огромной скоростью, и могут повредить конструкцию других спутников. Из-за наличия такого риска исследователи ESA решили выяснить, из-за чего именно взрываются батареи и найти пути решения проблемы. Выявить опасные факторы удалось в ходе 200 испытаний, в ходе которых различные типы батарей были подвергнуты различным воздействиям, которые могут привести к их взрыву.

Некоторые из этих аккумуляторов были новыми, а другая часть многократно перезаряжалась, чтобы имитировать старение. Испытание проводилось в вакуумном пространстве: исследователи провоцировали короткое замыкание, перегрев и даже имитировали удары космических объектов. Скорость космического мусора достигает сумасшедших 20 км/с, поэтому ученые не смогли в точности сымитировать столкновения. Вместо этого, они «стреляли» по батареям не 0,8 миллиметровым мусором, а более крупными частицами диаметром 8 мм. В итоге у них получилась почти идентичная мощность столкновения.

Тесты дали ESA понять, как можно свести к минимуму взрывы батарей снятых с эксплуатации спутников. Оказалось, что космическим агентствам важно полностью разряжать источники питания старых аппаратов и отключать солнечные панели. Также конструкция спутников должна быть спроектирована так, чтобы элементы сохраняли строго определенную температуру.

Напомним, ранее Европейское космическое агентство испытало парашют для Марса.

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Теги: космический мусор, ESA
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