Европейское космическое агентство начало борьбу с космическим мусором

Главная проблема - во взрыве батарей спутников.

Космический мусор уже считается огромной проблемой, которая мешает человечеству проводить испытания на околоземной орбите. Причиной возникновения огромного количества мусора являются батареи, которые используются в спутниках и могут взорваться из-за большого напряжения, механических повреждений и других факторов. По данным Европейского космического агентства ESA, за всю историю уже произошло около 250 взрывов спутников, осколки которых до сих пор летают вокруг Земли.

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Детали взорванных аппаратов движутся с огромной скоростью, и могут повредить конструкцию других спутников. Из-за наличия такого риска исследователи ESA решили выяснить, из-за чего именно взрываются батареи и найти пути решения проблемы. Выявить опасные факторы удалось в ходе 200 испытаний, в ходе которых различные типы батарей были подвергнуты различным воздействиям, которые могут привести к их взрыву.

Некоторые из этих аккумуляторов были новыми, а другая часть многократно перезаряжалась, чтобы имитировать старение. Испытание проводилось в вакуумном пространстве: исследователи провоцировали короткое замыкание, перегрев и даже имитировали удары космических объектов. Скорость космического мусора достигает сумасшедших 20 км/с, поэтому ученые не смогли в точности сымитировать столкновения. Вместо этого, они «стреляли» по батареям не 0,8 миллиметровым мусором, а более крупными частицами диаметром 8 мм. В итоге у них получилась почти идентичная мощность столкновения.

Тесты дали ESA понять, как можно свести к минимуму взрывы батарей снятых с эксплуатации спутников. Оказалось, что космическим агентствам важно полностью разряжать источники питания старых аппаратов и отключать солнечные панели. Также конструкция спутников должна быть спроектирована так, чтобы элементы сохраняли строго определенную температуру.

Напомним, ранее Европейское космическое агентство испытало парашют для Марса.

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