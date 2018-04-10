Blue Origin испытала многоразовую ракету New Shepard

Ракета достигла рекордной высоты.

В минувшую субботу Blue Origin провела восьмой запуск многоразовой суборбитальной ракеты New Shepard и капсулы для экипажа.

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В ходе полёта ракета развила скорость до отметки 2200 миль/ч (3541 км/ч) и достигла самой большой с начала проведения испытаний в 2015 году высоты 107 км. Это намного больше, чем 100 км, на которые в ходе тестов ранее поднималась New Shepard, и фактически является целевой высотой, хотя и ниже орбиты.

После этого прошло отделение от ракеты капсулы с находившейся в ней манекеном Скайуокер (Mannequin Skywalker), которая спустилась на Землю на парашютах. Ракета тоже произвела успешную посадку. Испытательный полёт, который длился около 10 минут, несколько раз откладывали из-за ненастной погоды. Эту ракету с капсулой уже отправляли в космос в декабре прошлого года.

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С момента начала испытаний компания уже трижды усовершенствовала ракету и дважды — капсулу. Как и в декабре, в этот раз тестировали модель ракеты NS3 и капсулу Space Capsule 2.0. Помимо манекена в капсуле находилось оборудование для проведения научно-технических экспериментов по заданию NASA и впервые — для европейских агентств и университетов.

В отличие от SpaceX, компания Blue Origin больше заинтересована в космическом туризме. Вполне возможно, что первые туристы побывают в космосе на Space Capsule 2.0 уже в этом году.