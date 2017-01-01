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В базовой версии iPhone 11 увеличат память

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Теперь будет доступно 128 ГБ.
Предполагаемый вид iPhone 11
Предполагаемый вид iPhone 11
iphones.ru

Apple увеличит объем встроенной памяти в базовой модели iPhone 11 до 128 ГБ.

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Новый вариант хранилища появится не только у iPhone 11, но и у обновленного iPhone XR. Благодаря тому, что накопитель увеличится в два раза, у пользователей будет больше места для личных данных.

Текущие iPhone вообще не имеют варианта со 128 ГБ. Вместо этого, Apple продает iPhone с памятью на 64, 256 и 512 ГБ.

Помимо новой комплектации, iPhone 11 получит тройную камеру, которая будет встроена в квадратный выступ.

Напомним, ранее сообщалось, что для Европы выпустили специальные версии iPhone.

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Теги: iPhone 11, Apple
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