В базовой версии iPhone 11 увеличат память
Теперь будет доступно 128 ГБ.
Apple увеличит объем встроенной памяти в базовой модели iPhone 11 до 128 ГБ.
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Новый вариант хранилища появится не только у iPhone 11, но и у обновленного iPhone XR. Благодаря тому, что накопитель увеличится в два раза, у пользователей будет больше места для личных данных.
Текущие iPhone вообще не имеют варианта со 128 ГБ. Вместо этого, Apple продает iPhone с памятью на 64, 256 и 512 ГБ.
Помимо новой комплектации, iPhone 11 получит тройную камеру, которая будет встроена в квадратный выступ.
Напомним, ранее сообщалось, что для Европы выпустили специальные версии iPhone.
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