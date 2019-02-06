Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Для Европы выпустили специальные версии iPhone

Комментариев: 1
Спецверсии смартфонов должны решить проблему с судебными запретами.
Новые версии iPhone делают специально для Германии
Новые версии iPhone делают специально для Германии
winfuture.mobi

В конце прошлого года власти Германии запретили продавать iPhone 7 и iPhone 8 на территории страны из-за судебных разбирательств с Qualcomm.

Читай также: День в истории: Самый первый iPhone

Apple хочет немного переработать эти смартфоны, чтобы они не попадали под патенты Qualcomm. В частности, переделать ПО и аппаратную часть, используя новый частотный усилитель в модемных чипах.

Модифицированные iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus появятся в Германии в ближайший месяц. Как изменятся алгоритмы работы смартфонов — неизвестно.

Зато раскрыты новые модельные номера: MN482ZD/A для iPhone 7 Plus на 128 ГБ и MQ6K2ZD/A для iPhone 8 на 64 ГБ.

Напомним, из-за проблем с патентами в Китае также запретили продажи iPhone.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: iPhone, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.02.2019, 14:53
Оценка:  0
гость
как начиналась история этого бренда с воровства идей, так и продолжается...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь