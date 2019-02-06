Для Европы выпустили специальные версии iPhone

Спецверсии смартфонов должны решить проблему с судебными запретами.

В конце прошлого года власти Германии запретили продавать iPhone 7 и iPhone 8 на территории страны из-за судебных разбирательств с Qualcomm.

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Apple хочет немного переработать эти смартфоны, чтобы они не попадали под патенты Qualcomm. В частности, переделать ПО и аппаратную часть, используя новый частотный усилитель в модемных чипах.

Модифицированные iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus появятся в Германии в ближайший месяц. Как изменятся алгоритмы работы смартфонов — неизвестно.

Зато раскрыты новые модельные номера: MN482ZD/A для iPhone 7 Plus на 128 ГБ и MQ6K2ZD/A для iPhone 8 на 64 ГБ.

Напомним, из-за проблем с патентами в Китае также запретили продажи iPhone.

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