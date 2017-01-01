iPhone загорелся в школе

К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел в городе Кимхэ на юге Республики Корея 20 февраля, однако огласку получил только сейчас. Неназванная версия смартфона Apple, принадлежащего 13-летнему школьнику внезапно начала сильно разогреваться, о чем он сообщил учительнице. Та сразу же приняла меры, и никто не пострадал.

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"Телефон был очень горячим, и я решила, что с ним серьезно что-то не так. Я положила его в сторону и отвела детей подальше", - говорит Ким Ю Гём, преподаватель начальной школы, которая вела класс в тот момент. Через несколько мгновений смартфон начал дымиться, затем резко воспламенился и практически полностью сгорел.

Родители ученика незамедлительно обратились к производителю, но корейское подразделение компании Apple отреагировало лишь спустя две недели, когда информация об инциденте появилась в прессе. Останки смартфона безвозмездно заменили, но от комментариев отказались. Причина произошедшего остается неизвестной.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone загорелся в кармане у подростка.

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