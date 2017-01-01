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В США показали изнутри самолет судного дня

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Такой самолет предназначен для эвакуации президента.
Самолет судного дня
Самолет судного дня
cnbc.com

Американские воздушные командные пункты Boeing E-4 или E-4B Nightwatch также называют «самолетами судного дня», или «Конца света». Один из таких самолётов продемонстрировали на изнутри телеканалу CNBC.

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Такие самолёты предназначены для президента и других членов высшего военного руководства США на случай, когда наземные структуры управления разрушены, например, в результате ядерного удара. На данный момент на вооружении американских Военно-воздушных сил имеется четыре таких самолёта. Они созданы на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747.

Один из членов экипажа заявил журналистам CNBC: «Это как резервный Пентагон. К полёту всегда готов один такой самолёт 24 в сутки семь дней в неделю».

Напомним, ранее сообщалось, что секретный самолет США вернулся на Землю после двух лет в космосе.

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Теги: США, самолет
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