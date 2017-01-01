Видео дня: Голос. Дети и Как Ткач с Зеленским в президенты пойти хотел

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Как Ткач с Зеленским в президенты пойти хотел - Стадион Диброва | Лига Смеха лучшее

Лига Смеха опубликовала нарезку с лучшими выступлениями команды Стадион Диброва и их наставника Юрия Ткача.

Ярослав Карпук – "Can’t help falling in love" – выбор вслепую – Голос. Дети 5 сезон

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Ярослав Карпук исполнил песню "Can’t help falling in love" Elvis Presley на слепых прослушиваниях в 1 выпуске 5 сезона Голос. Дети.

Дети 5 – детский формат ничем не уступит «взрослому»: многие из участников – будущие звезды эстрады. А судьи Jamala, DZIDZIO и дуэт Время и Стекло помогут им раскрыться.

Напомним, днем ранее в тренды попали Дизель-шоу и свадьба Потапа и Каменских.

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