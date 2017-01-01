Видео дня: Дизель-шоу и свадьба Потапа и Каменских

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Как прошла свадьба Потапа и Насти Каменских

Пели, что не пара, а сами поженились! Потап и Настя Каменских, несмотря на все слухи, наконец стали мужем и женой. На событие съехались звездные гости. Как все происходило, какие обеты давали молодожены друг другу и другие подробности свадьбы, смотрите прямо сейчас.

Дизель Шоу – 60

Смотрите в Дизель Шоу выпуск 60: Томос 2019: как выжить батюшкам РПЦ в Украине – ЖК «ЖИР» вместо Верховной Рады: новостройка в сердце Киева – Жена оставила мужа с грудным ребенком – Валя и Тоня с кадыком: правда о массажных салонах Все это смотрите прямо сейчас в полном 60 выпуске Дизель Шоу

Напомним, ранее в тренды попали ПТП - Константа и шоковая свадьба.

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