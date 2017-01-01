Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Дизель-шоу и свадьба Потапа и Каменских

Комментариев: 0
В тренде - ТВ-шоу и новости.
Видео дня: Дизель-шоу и свадьба Потапа и Каменских

Как прошла свадьба Потапа и Насти Каменских

Пели, что не пара, а сами поженились! Потап и Настя Каменских, несмотря на все слухи, наконец стали мужем и женой. На событие съехались звездные гости. Как все происходило, какие обеты давали молодожены друг другу и другие подробности свадьбы, смотрите прямо сейчас.

Дизель Шоу – 60

Смотрите в Дизель Шоу выпуск 60: Томос 2019: как выжить батюшкам РПЦ в Украине – ЖК «ЖИР» вместо Верховной Рады: новостройка в сердце Киева – Жена оставила мужа с грудным ребенком – Валя и Тоня с кадыком: правда о массажных салонах Все это смотрите прямо сейчас в полном 60 выпуске Дизель Шоу

Напомним, ранее в тренды попали ПТП - Константа и шоковая свадьба.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь