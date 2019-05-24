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Убийца Windows 10 должен выйти через месяц

Комментариев: 1
Операционка от Microsoft Lite OS скоро должна быть доступна для скачивания.
Windows Lite должна скоро появиться
Windows Lite должна скоро появиться
overclockers.ru

Появилась новая порция новостей, которая проливает свет не только на сроки официального релиза новой ОС, но и позволяет оценить некоторые ее особенности. Как мы уже сообщали, операционная система носит кодовое название Lite OS. Кроме того, она будет избавлена от лишнего программного обеспечения и получит тщательно переработанный интерфейс.   

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В частности, по сообщению одного из инсайдеров по имени Petri, который является одним из разработчиков новой операционной системы, кроме всего вышесказанного ключевой особенностью Windows Lite OS будет ее автономность, которая в разы превышает показатели актуальной на данный момент Windows 10. При этом, увеличится и быстродействие. По словам инсайдера, ожидается 2-х кратный прирост производительности. Но самое любопытное то, что сразу же после официальной презентации Windows Lite OS ее смогут скачать и установить миллионы пользователей по всему миру, поскольку она будет эффективно работать как на персональных компьютерах, ноутбуках, так и на планшетах. 

Еще одной интересной особенностью новой ОС будет то, что уже бета-версия Windows Lite OS будет уметь запускать не только приложения PWA и UWP, но и классические Win32. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Windows Lite поменяют меню Пуск.

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Теги: Windows 10, Windows Lite
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.05.2019, 11:56
Оценка:  0
гость
Интересно, а как кацапы относятся к пиндосовской ОС?
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