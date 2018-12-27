Steam прекратила поддержку Windows XP, Vista и macOS младше 10.11

Теперь клиент не будет запускаться на таких устройствах.

С 1 января официально прекращена поддержка операционных систем Windows XP и Windows Vista для клиента Steam от компании Valve. Это означает, что он перестал работать на вышеупомянутых ОС. Теперь для запуска клиента необходима как минимум Windows 7, а для игр с поддержкой DirectX 12 — Windows 10. К слову, те же ограничения касаются всех версий macOS старше 10.11 (El Capitan).

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Суть в том, что новейшие функции в Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, а она больше не поддерживается в старых операционных системах. Учитывая, что поддержка самого браузера давно прекращена на этих ОС, неудивительно, что теперь она отсутствует и для дочерних продуктов.

Ещё одной причиной прекращения поддержки стали функции Windows и обновления безопасности, которые есть только в «семёрке» и более поздних версиях. Таким образом разработчики пытаются заставить пользователей перейти на более новые версии операционных систем. К слову, ещё до 1 января многие современные функции уже не поддерживались в Steam для XP, к примеру, современный чат.

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Также отметим, что Windows XP давно потеряла свои позиции в рейтинге популярности для игровых и веб-приложений. Эта ОС неплохо работает на устаревшем «железе», однако проблемы с безопасностью и отсутствие обновлений зачастую делают её непригодной для более-менее современных ПК.

Судя по статистике, на сегодняшний день самой популярной версией ОС среди пользователей Steam является Windows 10. Ее используют порядка 64 % геймеров. На Windows 7 приходится около 28 %, тогда как доля Windows XP составляет всего 0,11 %, что близко к статистической погрешности.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 стала самой популярной ОС.

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