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В Windows Lite поменяют меню Пуск

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Облегченная версия Windows лишится живых плиток.
Пуск изменится
Пуск изменится
mspoweruser.com

Компания Microsoft работает над операционной системой Windows Lite — вариантом Windows 10 для бюджетных устройств. Ожидается, что Windows Lite составит более адекватную конкуренцию Chrome OS. Само собой, в ней многое будет упрощено, в том числе и меню Пуск.

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Ранее уже сообщалось о том, что Lite хоть и позволит запускать стандартные приложения, но устанавливать их можно будет только через фирменный магазин программ. А сейчас источник сообщил, что Lite не получит меню Пуск в таком виде, в каком оно представлено в Windows 10. В частности, исчезнут живые плитки — пережиток Windows 8 и одна из самых невостребованных функций Windows 10 как среди разработчиков, так и у пользователей.

Но вот что интересно, по данным источника, обновленное меню Пуск без живых плиток впоследствии может появиться и в самой Windows 10. На это указывает тот факт, что Microsoft уже какое-то время никак не дорабатывает функциональность и интерфейс живых плиток.

Напомним, о том, что Microsoft готовит новую операционку сообщалось еще в начале прошлого года.

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Теги: Windows, Windows Lite, Microsoft
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