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Huawei хотят лишить процессоров

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Компания ARM приостанавливает сотрудничество с Huawei.
Процессоры ARM станут недоступны для Huawei
Процессоры ARM станут недоступны для Huawei
ARM

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei. Об этом рассказало издание BBC News.

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По сообщению источника, сотрудников ARM проинструктировали остановить «все активные контакты, поддержку и любые другие продолжительные соглашения».

Такой шаг со стороны ARM ставит под угрозу собственные процессоры Huawei, которые выпускаются с использованием лицензии. Собственные процессоры Huawei позволили компании не слишком переживать по поводу отказа от сотрудничества компании Qualcomm. Она выпускала на основе чипов Kirin флагманские смартфоны и модели среднего уровня. Пока неясно, повлечёт ли «разрыв отношений» с ARM отзыв лицензии.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei временно вернули лицензию на Android.

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Теги: процессоры, Huawei
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