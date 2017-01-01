Huawei временно вернули лицензию на Android

Санкции смягчили.

Министерство торговли США смягчило свою позицию в отношении китайской Huawei и отложила начало действия некоторых пунктов своего указа на 90 дней. Очевидно, что этот тайм-аут был взят для переговоров между США и Китаем, а сама Huawei стала заложником в торговой войне двух держав.

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Как бы там ни было, но в этот период Huawei сможет покупать американские товары “для поддержания действующих сетей и предоставления обновлений программного обеспечения для существующих телефонов Huawei“. Однако в Reuters уточняют, что компании по-прежнему запрещено приобретать “американские детали и компоненты для производства новых продуктов без лицензионных разрешений, которые, вероятно, будут отклонены“.

Таким образом, отзыв лицензии на Android был приостановлен на 90 дней. А это означает, что Huawei сможет сертифицировать обновления ОС для уже выпущенных смартфонов. Хватит ли этих временных рамок для получения сертификатов на обновления до Android Q, пока непонятно. Но, очевидно, что Huawei сделает всё от неё зависящее, чтобы обеспечить свои смартфоны свежей версией операционной системы Google.

Вместе с тем, компания по-прежнему не может получать сертификаты на Android и сервисы Google для своих новых смартфонов. Хотя это вряд касается Honor 20 и Honor 20 Pro, которые уже наверняка успели пройти соответствующую процедуру сертификации.

Отсрочка, которую получила Huawei, истекает 19 августа. И не исключено, что к этому моменту США и Китай всё-таки смогут прийти к соглашению.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны Huawei запретили в США.

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